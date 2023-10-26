Rize'de bahçede düşen kadın yaralandı
Kaynak: AA
Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde düşen kadın yaralandı.
Küçükcaferpaşa Mahallesi'nde eğimli arazideki çay bahçesinde çalışan Emine Ustahamza, dengesini kaybederek düştü.
Yokuş alanda yuvarlanarak yaralanan Ustahamza'ya ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Ustahamza, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından AFAD ekiplerince 100 metre patika yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Emine Ustahamza, Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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