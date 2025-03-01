Rize'de belediye başkan yardımcısını silahla yaralayan şahıs tutuklandı
Rize'de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu'nu silahla yaralayan şahıs tutuklandı. Kuyumcu'nun hastanedeki tedavisi sürerken Seferinoğlu taburcu edildi.
Kaynak: AA
Rize'de Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu'nu silahla yaralayan A.E isimli şahıs tutuklandı.
İlçe merkezindeA.E. isimli şahıs, dün belediyeye ait sosyal tesislerde Kuyumcu ve Seferinoğlu'na silahla ateş açarak yaraladıktan sonra kaçtı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Kuyumcu'nun tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü, Seferinoğlu'nun Kaçkar Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiği öğrenildi.