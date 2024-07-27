Rize'de bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı köyde silahla vurulmuş halde bir cansız beden bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemelerinde cansız bedenin Tahir D'ye ait olduğu belirlendi.

Güncel 27.07.2024 14:31 Giriş: 27.07.2024 14:31

Güncelleme: 27.07.2024 14:31 Kaynak: AA

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