Rize'de bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
Rize'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan Selim B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki gözaltına alınırken, iki kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Rize'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ekrem Orhon Mahallesi'nde Selim B'ye sokakta yürüdüğü sırada, otomobil ile olay yerine gelen şüpheliler tarafından ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selim B, müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilin terk edilmiş olarak bulunduğu olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaları sürdürüyor.