Rize'de bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Rize'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan Selim B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki gözaltına alınırken, iki kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Güncel 12.08.2023 10:20 Giriş: 12.08.2023 10:20

Güncelleme: 12.08.2023 10:22 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA