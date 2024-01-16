Rize'de çay bahçesine düşen cipin sürücüsü öldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle çay bahçesine yuvarlanan cipin sürücüsü Yusuf Önder (64), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Seslidere köyünde meydana geldi. İlçe merkezinden köye giden Yusuf Önder'in kullandığı cip, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çay bahçesine yuvarlandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce araçtan çıkartılan Önder'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.