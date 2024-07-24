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Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize'de yakınına yıldırım isabet eden Afgan uyruklu kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güncel
  • 24.07.2024 18:13
  • Giriş: 24.07.2024 18:13
  • Güncelleme: 24.07.2024 18:19
Kaynak: AA
Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA

Merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi'nde, çay tarımı ile uğraşan kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu kişi ile Evren K'nin yakınına yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Evren K. ise Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afgan uyruklu kişinin üzerinde kimliği olmadığı ve kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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