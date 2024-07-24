Rize'de çay bahçesine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE'de çay toplarken yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Olay öğleden sonra merkeze bağlı Kanbursırt Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede yabancı uyruklu bir işçiyle çay toplayan Evren K.'ya yıldırım isabet etti. Çay toplayan kişilerin yere düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde yıldırım isabet eden işçilerden Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Evren K. ise ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu işçinin kimlik tespiti sürerken, cenazesi savcılık incelemesi ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.