Rize'de çay üreticilerinden protesto: Özel sektör üreticinin emeğini gasp ediyor

Rize'de çay üreticileri, yaş çay taban fiyatının altında çay alan özel sektör fabrikalarını protesto etti. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, üreticilerin mağdur edildiğini belirterek, "13-12 TL gibi fiyatlarla özel sektör, üreticinin emeğini gasp ediyor" ifadelerini kullandı.

Rizde'de 2. sürgün yaş çay sezonunun devam ederken çay üreticileri, özel sektörün büyük temsilcilerinden Doğuş Çay'ın Salarha Fabrikası önünde toplandı.

Çay satmak için bekleyen üreticilerin uzun kuyruklar oluşturduğu fabrikanın önünde Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan basın açıklaması yaptığı sırada fabrika çalışanı olduğu öğrenilen bir şoför, aracı park ettiği yerden çıkarmak istedi.

Aracın hemen önünde toplanan üreticilerin kendisinden basın açıklamasının bitmesini beklemesini istediği şoför, ‘Sefer atacağım. Kamyonun önünden çekilin' dedi. Bunun üzerine öfkelenen çay üreticileri ile şahıs arasında gerginlik yaşandı.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın araya girmesi ile gerginlik kısa sürede son buldu.

"EMEK HIRSIZLIĞI"

Çay taban fiyatının altında üreticiden çay alındığını ve üreticilerin mağdur edildiğini kaydeden Arslan, “Bugün burada toplanmamızın sebebi 17 TL olan taban fiyatının çok altında alımların olmasıdır. 13-12 TL gibi fiyatlarla özel sektör, üreticinin emeğini gasp ediyor. Burada Rizeli üreticiler olarak bu emek hırsızlığına karşı dik durabilmek için bugün burada bir protesto ve basın açıklaması düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün çok düşük alım fiyatı verenler, yaklaşık 1 milyar TL'yi 100 tane özel sektör çay fabrikası cebine koymuş durumdadır" diyen Arslan, şunları söyledi:

"Rizeli'nin, Karadenizli'nin cebinden 2. sürgün itibarıyla 1 milyar TL gitmiş durumdadır. Bugün bu ahlaksız taban fiyatı altındaki alımlara üreticilerimizle birlikte dur diyeceğiz. 15 Temmuz'da bu halk sokaklara çıktı, bu işletmeciler görevini devam ettirebilsinler diye, devlet daimi olarak ilerlesin diye. O gün 15 Temmuz diye sokağa çıkan üreticilerin hakkını bunlar gasp edemez."

Yaş çay taban fiyatının çok altına inerek kilogramını 12 TL'den alan özel sektör çay fabrikalarının uyguladığı bu yöntemin ahlaki olmadığını söyleyen Arslan, “Üreticilerimizin de dikkatsizliği oluyor. Çok fazla çay topluyoruz. Özel sektör günlük üretimin üstünde olduklarını mazeret ediyorlar. 12 TL'ye aldığınızda işliyorsunuz da 16 TL'ye aldığınızda niye işleyemiyorsunuz? Üreticilerimize sesleniyoruz; çaya 2 gün ara verelim. İşleyemiyorsan kapat kapını. 12 TL'ye çay alıyorsunuz. Bu ahlak dışıdır, Rizeli'ye ihanettir" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖRE FIRSAT VERİLMEMELİ"

"Vatandaşımız çay motorlarının kullanımını arttırınca yüksek oranda çay kesebiliyor. ÇAYKUR'un buraya el atması gerekiyor" diyen Arslan, şunları kayddetti:

"Bölgesel tatil ilan etmesi lazım. Gerçekten bugün Karadeniz Bölgesi'nde plansız ve boş bir üretim halindeyiz. ÇAYKUR bu plansız üretimi durdurmalıdır, özel sektöre fırsat vermemelidir. Elbette ÇAYKUR işleyemediği çaydan ötürü kontenjan koymak zorundadır. Biz üreticiler de haftada 2 gün ara vermeliyiz. Özel sektör biz böyle kapıda durdukça bu fırsattan yararlanacaktır. Bu hukuksuzluktur, emek hırsızlığıdır. Bu devam ettiği sürece eylemlerimize devam edeceğiz."