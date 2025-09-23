Rize'de çığ nedeniyle mahsur kalan 15 kişi ile 8 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylada çığ nedeniyle mahsur kalan 15 kişi ile 8 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Rize İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Çamlıhemşin Tirovit Yaylası'nda seyir halindeki araçlar, çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 5 araç ve içindeki 15 kişi ile 8 küçükbaş hayvan kurtarıldı.