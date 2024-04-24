Rize'de cinayet zanlısı ve beraberindeki kişi gözaltına alındı

Rize'de cinayet zanlısı ve olay sırasında beraberinde bulunan kişi gözaltı alındı.

Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde dün akşam saatlerinde yaşanan tartışmada Orhan Kork'a (30) tabancayla 7 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen C.K'nin (21) yakalanması için jandarma tarafından özel ekip kuruldu.

Ekipler, C.K. ile olay sırasında yanında bulunan ve aynı araçla kaçtıkları belirlenen arkadaşı S.C.K'yi (21), Güneysu ilçesine bağlı Yüksekköy mevkisinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Orhan Kork'un cenazesi ise Küçükçayır köyündeki Çatum Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı köyde defnedildi.