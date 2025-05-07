Rize'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilişlerinin 53. yılında Fındıklı İskelesinde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yerel sanatçılar, Fındıklı halkı ve Fındıklı belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.

Türkülerin ve şiirlerin okunduğu etkinlikte çok kısa bir konuşma yapan Fındıklı belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Bizim geleneğimizde Devrimcilik vardır, bizim geleneğimizde antiemperyalizm vardır, bizim geleneğimizde demokrasi, özgürlük ve ortak yaşam vardır, bu geleneğimizi geleceğimize taşıyacağız buna sözümüz olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda yurttaşlar günün anısına denize karanfil bıraktı.