Rize'de denize girmek iki gün yasaklandı

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesi iki gün süreyle yasaklandı.

  • 08.08.2025 23:28
  • Giriş: 08.08.2025 23:28
  • Güncelleme: 08.08.2025 23:28
Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 9-10 Ağustos'ta il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği kaydedildi.

Dalga yüksekliğinin 1,5-2 metre, yer yer 3 metreye ulaşacağı, rüzgarın ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli eseceği belirtilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için belirtilen tarihlerde denize girmesinin yasaklandığı bildirildi.

