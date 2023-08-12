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Rize'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Rize'de hafif ticari aracın dereye yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 22:18
  • Giriş: 12.08.2023 22:18
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:18
Kaynak: AA
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Rize'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Merkeze bağlı Camidağı köyünde, S.T. (30) yönetimindeki 34 HAM 175 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 25 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki B.K (14), sevk edildikleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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