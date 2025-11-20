Rize'de devrilen serenderin altında kalarak ölen 2 kişiden 1'i defnedildi

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde serenderin yamaçtan devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden 1'i toprağa verildi.

İlçede dün yamaçtan devrilen serenderin altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Emin Kar ve Yunus Şahin için Merkez Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Çayeli Kaymakamı Vekili Eyup Gürdal, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile vatandaşlar katıldı.

Şahin'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından ilçeye bağlı Erenler köyünde toprağa verildi. Mehmet Emin Kar'ın cenazesinin ise yarın İstanbul Pendik'te defnedileceği öğrenildi.

Yaralı M.Ş'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.