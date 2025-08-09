Rize'de ekmeğe zam

Rize'de 270 gram ekmeğin 20 liradan satılacağını duyurdu.

Rize Fırıncılar Odası, giderlerin artması nedeniyle ekmek fiyatlarında düzenleme yapıldığına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ekmek fiyatının tespiti için yapılan komisyonuna Rize Valiliği’ni temsilen Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Rize Belediyesi temsilcilerinin katılmadığı belirtildi.

Toplantıda 270 gram ekmeğin 20 TL fiyatla satılması yönünde karar alındığı ifade edilen açıklamada, "Karar esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği ve komisyonda görevli diğer üyeler tarafından alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Bu karara göre, Rize'de bugünden itibaren 270 gram ekmek 20 liradan satılacak.