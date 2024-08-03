Rize'de gıda denetimcileri iş yeri sahibi tarafından darbedildi

Rize'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 2 kişinin, gıda denetimi için gittiği işletmede iş yeri sahibi tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Güncel 03.08.2024 12:34 Giriş: 03.08.2024 12:34

Güncelleme: 03.08.2024 12:34 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA