Rize'de, güvenlik nedeniyle evleri boşaltılan mahalle sakinleri tepkili: "Sokakta kaldık, bizimle ilgilenen yok"

Rize'de dört gün önce etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Kordon Apartmanı sakinleri evlerinde bulundukları sırada binanın sallandığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuş, ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yapmıştı. İncelemelerin ardından binada olumsuz bir durum yaşanmaması adına AFAD tarafından binaya tahliye kararı verilmiş, apartmanda bulunan 32 dairede kalan yaklaşık 75 apartman sakini tahliye edilmişti. Apartman sakinleri dört gündür sokakta kaldıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine herhangi bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Apartman sakinlerinden Hikmet Köse, yetkililerin kendisine kalacak yer göstermediğini belirterek şunları söyledi:

“Biz deprem oldu zannettik dışarı çıktık AFAD’ı arayan olmuş deprem mi var diye. AFAD ise 'dalgadan dolayı oluyor' demiş. AFAD ekipleri geldi işte zabıta geldi 'evden çıkın' dedi çıktık. Tamam devlet bizi düşündü, can güvenliğimizi düşündü bizi evden çıkardı ama devlet bize demedi ki sizi falan yere yerleştiriyorum. Köyü olan olur, buralı olmayan olur, kirada oturan olur, öğrenci var, tek başına kalan var. Ben kiracıyım bir arkadaşımın evinde üç gün kaldım, onun da misafiri geldi nerede kalacağım şimdi? Dört gündür bize bunun cevabını veren yok. Şehircilik AFAD’a atıyor AFAD belediyeye atıyor. Vallahi ben şimdi bu akşam burada kilidi kıracağım içeride gidip yatacağım kim gelip çıkaracaksa bana da evinde yer bulacak ya da bir yer bulup beni yatıracak."

"GİDECEK YERİMİZ YOK, NE YAPABİLİRİZ Kİ?"

Deniz dalgaları nedeniyle sarsıntı olduğunu söyleyen Emine Yazıcı, “Buranın sallamasının nedeni şurayı (denizi) doldurdular. Vuran dalgalardan sadece burası değil bütün yer sallandı, sadece bu ev sallanmadık yan tarafta sallandı. Ben kaç yıldır burada oturuyorum, yani neredeyse 50 yıldır yani böyle bir şey yoktu. Yapılan dolgu oradaki duvardan dolayı, orası düzelmezse aynı şekilde bu devam edecek. Oranın düzelmesi lazım. Gidecek yerimiz yok de ablamıza akrabamıza yani gidecek bir yerimiz yok ki kime sesleneceğiz yetkililer burada" dedi.

"BEN DEVLETİME GÜVENDİM AMA YANILDIM"

Cem Kızıltan adlı apartman sakini ise “3 gün öncesine kadar saat 08.00 gibi evden dışarı çıkmamızı söyleyen AFAD ekipleri apar topar bizi apartmandan dışarı çıkarttılar ve sadece kalacak yeriniz var mı diye sordular. Lakin bizi takip eden ne belediye başkanları ne valilik ne de AFAD ekipleri oldu. Yani kişinin nerede olduğu belli değil. Herhangi bir sosyal destek sağlanmadı bize. Ben devletime güvendim ondan dolayı yanıldım şu anda Pazar'da kendi evimde kalıyorum. Bu apartmanda 72 kişi kalıyor, herhangi bir uygulama yapılmadı bazı kişilerin öğretmenevine yerleştirildiği ve sonradan yine oradan çıkarıldıkları öğrenildi” dedi.

Apartman altında iş yeri bulunan İsmail Kar da “Apartman boşaltılıyor biz bir şey görmeden. Bize 'boşaltın, binadan çıkın' dediler biz de çıktık. Benim iş yerim var burada. Bize cevap veren de yok, bir şey bilemiyoruz. Yanındaki bina sağlam, aynı yapılmış aynı zamanda yapılmış bina onda bir şey yok bunda var" diye konuştu.