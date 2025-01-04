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Rize'de hastane yangını: 18 hasta tahliye edildi

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında 18 hasta, yaklaşık 30 dakika içerisinde tahliye edildi.

Güncel
  • 04.01.2025 20:16
  • Giriş: 04.01.2025 20:16
  • Güncelleme: 04.01.2025 20:19
Kaynak: DHA
Rize'de hastane yangını: 18 hasta tahliye edildi
DHA

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının 1'inci katında, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası binayı yoğun duman sararken, 18 hasta ise 30 dakika içerisinde görevlilerce tahliye edildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.

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