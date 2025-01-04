Rize'de hastane yangını: 18 hasta tahliye edildi

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının 1'inci katında, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası binayı yoğun duman sararken, 18 hasta ise 30 dakika içerisinde görevlilerce tahliye edildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.