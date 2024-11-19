Rize'de heyelan: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Rize Çayeli'nde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Kaynak: DHA-İHA
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Rize'de şiddetli yağış etkili oldu.
Yağış sonucu kentin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi.
Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.
Evde toprak altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
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