Rize'de heyelan: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Rize'de şiddetli yağış etkili oldu.

Yağış sonucu kentin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

Evde toprak altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ayrıntılar gelecek...