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Rize'de heyelan: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Rize Çayeli'nde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Güncel
  • 19.11.2024 08:55
  • Giriş: 19.11.2024 08:55
  • Güncelleme: 19.11.2024 09:24
Kaynak: DHA-İHA
Rize'de heyelan: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Fotoğraf: DHA

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Rize'de şiddetli yağış etkili oldu.

Yağış sonucu kentin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri 6 katlı bir apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.

Evde toprak altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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