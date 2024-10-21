Rize'de heyelan: 3 boş ev yıkıldı

Rize'nin yüksek kesimlerinde bir kaç gündür kar yağışı etkili olurken, rakımı düşük olan köylerde ve sahil kesimlerinde ise yağmur yağışı etkili oluyor.

Yaşanan yağmurların ardından Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'de büyük bir alanda heyelan meydana geldi. Heyelanda yörede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan heyelan sonrası boşaltılan 3 ev yıkıldı.

Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Öte yandan yamaçtan kopan dev toprak kütlesi dere yatağını toprakla kapanınca sel sularının getirdiği sular ise yöre için de tehdit oluştururken, doğal bir baraj oluşmasına neden oldu.