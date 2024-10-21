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Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı

Ajans Haberleri
  • 21.10.2024 12:20
  • Giriş: 21.10.2024 12:20
  • Güncelleme: 21.10.2024 12:20
Kaynak: AA
Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde heyelan nedeniyle 2 ev toprak altında kaldı, 3 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Beldeye bağlı Derecik köyünde sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Boş olan 2 ev toprak altında kalırken, risk nedeniyle 3 ev ise tahliye edildi.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan köy yoluna vatandaşlar başka yoldan ulaşım sağlıyor. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

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