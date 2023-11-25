Rize'de heyelan; toprak altında kalan durak yıkıldı

Rize'nin Hemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Hemşin- Pazar kara yolunda, yamaçtan akan toprağın altında kalan boş haldeki durak yıkıldı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Hemşin-Pazar kara yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak kütlesi kara yoluna aktı.

Bu sırada güzergahtaki yolcu bulunmayan durak da yola akan toprak yığını altında kalarak yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş makinesiyle yolda temizlik çalışması başlattı.