Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 17:37
  • Giriş: 12.09.2023 17:37
  • Güncelleme: 12.09.2023 17:37
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Alipaşa köyü mevkisinde Şaban Keskin'in kullandığı 53 AY 687 plakalı otomobil ile Suat Ateş yönetimindeki 25 ED 819 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve Keziban Ateş, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisi devam ediyor.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

BirGün'e Abone Ol