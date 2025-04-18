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Rize'de ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak düşen kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde, ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 18.04.2025 23:25
  • Giriş: 18.04.2025 23:25
  • Güncelleme: 18.04.2025 23:27
Kaynak: AA
Rize'de ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak düşen kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde Aydın Sarı (57) çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istediği sırada sırma teline dolandı.

İlkel teleferiğin aşağı yönlü hareket etmesi sonucu dengesini kaybeden Sarı, yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cansız bedeni düştüğü yerden ekiplerce çıkarıldı.

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