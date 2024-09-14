Rize'de 'ilkel teleferik'ten düşen kadın kurtarıldı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Akmescit köyünde meydana geldi. Çay toplamak için gitti bahçede karşıya geçmek için ilkel teleferiğe binen Yasemin B., bir süre ilerleyen teleferiğin çelik halatının koptuğu fark edip kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten bahçeye düşen çiftçi kadın yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce mahsur kaldığı bahçeden kurtarılan kadın sedye ile patika yoldan taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının ayağının kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.