Rize'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Rize Valiliği İl Encümeni Başkanlığı'nın kararına göre, İkizdere'nin Ilıca Köyü sınırları içerisinde bulunan 1228,65 hektarlık alan 3 yıl süreyle jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.

Rize'de 1 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Rize Valiliği İl Encümeni Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin İkizdere ilçesi, Ilıca Köyü sınırları içerisinde yer alan 1228,65 hektarlık alan 3 yıl süreyle jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmek üzere açık artırma usulü ile ihale edilecek.

Tahmini bedeli 269 bin 399 lira olan sahanın ihalesi, 7 Ağustos Çarşamba günü 11.00'de İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak.

İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini Rize İl Özel İdaresi'nden bedelsiz temin edebilecek.