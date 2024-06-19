Rize'de kadın cinayeti: İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
Rize'de İlçe Jandarma Komutanı Samet Ekşi, evli olduğu Aylin Ekşi'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.
Kaynak: AA
Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, evli olduğu kadının şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde Samet Ekşi'nin evli olduğu Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.