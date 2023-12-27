Rize'de, Kalkandere OSB'de atölye yangını

Rize'de, Kalkandere Organize Sanayi Sitesi'ndeki (OSB) bir mobilya fabrikasına ait ek atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasara neden olan yangının başlangıç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kalkandere ilçesindeki OSB içerisinde, bir mobilya fabrikasına ait ek atölyede çıktı. İddiaya göre, kaynak makinasından çıkan kıvılcımın yün ve elyaflara sıçraması nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede kumaşların da yer aldığı atölyeyi kapladı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının da yapıldığı atölye, yangında kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, inceleme başlatılan yangının çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'GİZLİ YANGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Fabrika sahibi Aydın Gündoğdu, yangında atölyelerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, "Burası bizim ek atölyemizdi. İçeride makinelerimiz vardı. Tahminen 4 milyon lira zararımız var. Cana zarar gelmemesi iyi oldu. Gündüz elamanlarımız kaynak yapmıştı. Gizli yangın olduğunu düşünüyoruz" dedi.