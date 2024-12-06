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Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Biryol (45), hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 06.12.2024 13:30
  • Giriş: 06.12.2024 13:30
  • Güncelleme: 06.12.2024 13:31
Kaynak: DHA
Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Ali Biryol yönetimindeki 35 BSK 787 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Sabah yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç vinçle kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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