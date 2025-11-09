Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rize'de mevlide katılan 94 kişi zehirlendi

Rize'de Orta Mahalle'deki bir evde yapılan mevlide katılanlardan 94'ü gıda zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alındı.

Yurt
  • 09.11.2025 20:00
  • Giriş: 09.11.2025 20:00
  • Güncelleme: 09.11.2025 21:44
Kaynak: AA
Rize'de mevlide katılan 94 kişi zehirlendi
FOTOĞRAF: AA

Rize'de mevlit yemeğine katılanlardan 94'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi.

Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.

Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 kişi tedavi altına alındı.

Bazı kişilerin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol