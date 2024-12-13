Rize'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Rize'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Taha Cebir (20), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Mermerdelen Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezine seyreden Taha Cebir yönetimindeki 53 ADH 027 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelip ara sokağa girmeye çalışan Recep D. idaresindeki 53 DA 102 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebir, kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.