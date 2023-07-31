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Rize'de otomobil köprüden düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 10:11
  • Giriş: 31.07.2023 10:11
  • Güncelleme: 31.07.2023 10:11
Kaynak: AA
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Rize'de otomobil köprüden düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağaran şelalesinden dönen Çoşkun A. (44) yönetimindeki 61 VV 507 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Köprübaşı köyündeki 4 metrelik köprüden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Kemal Çerman, (53) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Çoşkun A. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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