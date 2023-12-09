Rize'de otomobil şarampole yuvarlandı; anne- baba ve sürücü yaralandı

Rize’de, şarampole yuvarlanarak düştüğü alt yolda ters dönen otomobildeki sürücü ile anne ve babası, yaralandı.

​Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ambarlık köyünde meydana geldi. Merve D. yönetimindeki 08 AAN 782 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole yuvarlandı. 15 metre yükseklikten alt yola düşüp, ters dönen otomobildeki sürücü ile babası Mustafa ve annesi Emine D., yaralandı. Kazayı görenlerin ihabarı üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Merve D, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne ve babası ise Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.