Rize'de otomobilinde sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lira ceza

RİZE (AA) - Rize'de, otomobilinde polis megafonu ve sesli ikaz sistemi bulunduran sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kale Mahallesi Ekrem Orhon Caddesi üzerindeki trafik kontrolleri sırasında A.K'nin kullandığı otomobilde polis megafonu ve sesli ikaz sistemi tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 138 bin 172 lira ceza uygulanan A.K'nin sürücü belgesine de 1 ay süreyle el konuldu.

Otomobil 30 gün trafikten men edilirken, cihazlar aracın üzerinden alındı.