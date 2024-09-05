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Rize'de sağanak etkili oldu

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 23:24
  • Giriş: 05.09.2024 23:24
  • Güncelleme: 05.09.2024 23:24
Kaynak: AA
Rize'de sağanak etkili oldu

İl genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonucu bazı derelerin debisi yükseldi ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Kırklartepe köyünde derenin taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı, Zincirliköprü köyünde ise toprak kayması meydana geldi.

Kentte zaman zaman yağış etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'de yarın öğlene kadar gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

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