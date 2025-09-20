Rize'de sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Köprü ve yollar çöktü

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi.

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

AYDER YAYLASI'NIN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı.

Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kentte sağanak nedeniyle dere kenarındaki bungalov sele kapıldı.

Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.