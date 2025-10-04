Rize'de sağlık çalışanlarını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Rize'nin Pazar ilçesinde Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde dün görev yaptıkları sırada aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında T.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Pazar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi ile iki sağlık çalışanının, kimlik kontrolü sırasında fiziki saldırıya uğradığı, olayın ardından ise adli sürecin başlatıldığı ifade edilmişti.