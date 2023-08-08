Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Rize'de serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Rize'de, Mehmet Çekmiş (62), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.  Olay, saat 17.00 sıralarında Taşlıdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 23:24
  • Giriş: 08.08.2023 23:24
  • Güncelleme: 08.08.2023 23:24
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Rize'de serinlemek için girdiği denizde boğuldu

 Sıcaktan bunalan Mehmet Çekmiş, serinlemek için balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede denize girdi. Çevredeki vatandaşlar Çekmiş’in bir süre yüzdükten sonra deniz üzerinde hareketsiz kaldığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizden çıkardıkları Çekmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çekmiş'in cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

BirGün'e Abone Ol