Rize'de şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 23.09.2025 13:07
Kaynak: AA
RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın ardından mahsur kalan kadın, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde yaşayan H.M, evine ulaşım sağladığı ilkel teleferiğin zarar görmesi sonucu mahsur kaldı.

Üç gün sonra kadının yardım talebi üzerine AFAD koordinesinde dün akşam bölgeye Araf Arama Kurtarma (ARAF) ekipleri sevk edildi.

Dere üzerinden iple karşıya geçen ekipler, H.M'ye ulaştı.

Başarılı operasyonla mahsur kaldığı evinden alınan kadın güvenli bölgeye alınarak tahliye edildi.

