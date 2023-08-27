Rize'de şiddetli yağışların ardından 16 konutun nakline karar verildi

Rize'de şiddetli yağışların ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 16 konutun boşaltılmasına, 14 konut için önleyici duvar yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 gün önce başlayan yağışlar neticesinde Çayeli ilçesinde 24 saatte metrekareye 206 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Afet riskine karşı 38 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yürütülen çalışmaların ardından ulaşıma kapalı yerleşim yeri olmadığı, tüm yerleşim yerlerine su ve elektrik verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 16 konutun nakline karar verilmiş, 14 konut için 11 afet önleyici istinat duvarları yapılması, 4 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. Altyapı çalışmaları kapsamında ise Çayeli Abdullahhoca köyünde 5 noktada tespitler tamamlanmış olup diğer köy ve mahallelerde çalışmalar devam etmektedir" denildi.