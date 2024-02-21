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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 21.02.2024 12:45
  • Giriş: 21.02.2024 12:45
  • Güncelleme: 21.02.2024 12:45
Kaynak: AA
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Rize'de 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde silah kaçakçılığı ile mücadele amacıyla operasyon düzenlendi.

Lahana ve un bulunan koliye gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 4 mermi, cep telefonu ile tabanca parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğeri ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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