Rize'de soba gazı zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
Rize’nin İyidere ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazında 1 kişi hayatını kaybetti. Yalıköy Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin ve Fatma B. zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hüseyin B. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Fatma B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Rize'nin İyidere ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, evli olduğu kadın tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Fatma B. haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Hüseyin ve Fatma B., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hüseyin B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Fatma B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.