Rize'de şüpheli kadın ölümü: Yüksekten düşen akademisyen hayatını kaybetti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, 10'uncu kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, ikamet ettiği sitedeki binanın 10'uncu katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 44 yaşındaki akademisyenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Turna'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürüldü.