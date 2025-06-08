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Rize'de takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak takla attığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 08.06.2025 22:35
  • Giriş: 08.06.2025 22:35
  • Güncelleme: 08.06.2025 22:38
Kaynak: AA
Rize'de takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA

Rize'nin Çayeli ilçesinde Hulusi A. idaresindeki hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu Büyüktaşhane Mahallesi mevkisinde refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki yolculardan Muhammet A. (13) ve Ayşe A. (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Hulusi A, Sevde A. ve Müzeyyen A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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