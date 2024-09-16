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Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 16.09.2024 14:23
  • Giriş: 16.09.2024 14:23
  • Güncelleme: 16.09.2024 14:23
Kaynak: AA
Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mollaveyis köyünde, Emrullah Tüylüoğlu (68) yönetimindeki kamyonet, gece saatlerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Sabah saatlerinde kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin araçtan çıkarttığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tüylüoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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