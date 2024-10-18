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Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 22:31
  • Giriş: 18.10.2024 22:31
  • Güncelleme: 18.10.2024 22:31
Kaynak: AA
Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

İlçeye bağlı Karaağaç köyünde Celal Kılıç'ın kullandığı 08 EC 952 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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