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Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2024 12:47
  • Giriş: 14.10.2024 12:47
  • Güncelleme: 14.10.2024 12:47
Kaynak: AA
Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Engindere Mahallesi Ufuk Sokak mevkisinde, İhsan Birinci yönetimindeki otomobil, manevra sırasında uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ekiplerce patika yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Birinci, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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