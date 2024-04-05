Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

RİZE'DE uyuşturucu operasyonu kamerada; 4 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 05.04.2024 11:22
  • Giriş: 05.04.2024 11:22
  • Güncelleme: 05.04.2024 11:22
Kaynak: DHA
RİZE'DE uyuşturucu operasyonu kamerada; 4 tutuklama

Rize'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon jandarma kamerasına yansırken, şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait çeşitli adreslere baskın yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 593 gram bonzai, 8 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silah parçaları ve uyuşturucu kullanımda kullanılan aparatlar ele geçirildi.

12 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları jandarma kamerasına yansıdı. Şüphelilerden 8'i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. 

BirGün'e Abone Ol