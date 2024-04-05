RİZE'DE uyuşturucu operasyonu kamerada; 4 tutuklama
Kaynak: DHA
Rize'de uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon jandarma kamerasına yansırken, şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait çeşitli adreslere baskın yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 593 gram bonzai, 8 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli silah parçaları ve uyuşturucu kullanımda kullanılan aparatlar ele geçirildi.
12 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları jandarma kamerasına yansıdı. Şüphelilerden 8'i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.