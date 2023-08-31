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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 31.08.2023 12:57
  • Giriş: 31.08.2023 12:57
  • Güncelleme: 31.08.2023 12:57
Kaynak: AA
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler, arama yaptıkları 2 kişinin üzerinde 213 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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