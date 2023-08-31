Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Ekipler, arama yaptıkları 2 kişinin üzerinde 213 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılardan C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.