Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 624 gram sentetik uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 138 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 255 fişek, 3 cep telefonu ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.