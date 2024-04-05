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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2024 12:30
  • Giriş: 05.04.2024 12:30
  • Güncelleme: 05.04.2024 12:32
Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 564 gram esrar, 624 gram sentetik uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 138 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 255 fişek, 3 cep telefonu ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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